Marsiglia, De Zerbi: "Tutti zitti, eliminazione dura da accettare"

"In 13 anni mai vista una cosa del genere, ora tutti zitti e facciamo un esame di coscienza". L'Olympique Marsiglia è fuori dalla Champions League (a decidere le sorti dei francesi sconfitti 3-0 dal Bruges è stata anche l'impresa del Benfica di Mourinho con il Real Madrid che ha regalato i playoff ai portoghesi) e il tecnico italiano Roberto De Zerbi non fa sconti a nessuno. "È un'eliminazione molto brutta, difficile da accettare - le parole di De Zerbi -. Non si può iniziare una partita storica in questo modo, non è possibile. Dobbiamo esserne consapevoli e capire il perché". "Io sono il responsabile - ha aggiunto -, ma tutti dobbiamo farci un esame di coscienza. In campo c'era tanta esperienza. Non so quale sarà la reazione dei miei giocatori, non so nemmeno cosa fare adesso. È davvero duro ed è molto negativo per tutti". Poi ha aggiunto: "Sapevamo che il Bruges era una squadra forte, ma così no. Non so se questa eliminazione condizionerà il resto della stagione. Anche se ci fossimo qualificati, non sarei stato contento".