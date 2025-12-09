Marotta: "Liverpool di livello anche se si parla di crisi, Inter ha mentalità vincente"

"I calcoli non li abbiamo fatti, vorremmo ripetere la prestazione di sabato. Sarà difficile perché l'avversario è di spessore nonostante si parli di crisi. Ha investito mezzo miliardo sul mercato, sono campioni in carica di Premier, campioni sempre difficili da affrontare": lo dice il presidente del Milan Beppe Marotta a Sky poco prima del fischio d'inizio della sfida contro il Liverpool a San Siro. Ma è un'Inter che si è acquistata di diritto un ruolo di primo piano in Champions League. "Abbiamo acquisito tanta esperienza. Mentalità vincente. Capiscono la differenza tra una partita di Champions e una di campionato. Valori importanti per affrontare un grande club come il Liverpool indipendentemente dal momento", sottolinea Marotta che preferisce non entrare nel merito della questione di Salah non convocato per il match. "Non conosco le dinamiche, è un ottimo giocatore, bisogna capire cosa c'è dietro. Se rinuncia a un giocatore così importante ci sarà un motivo. Non so se li carica, si caricano da soli, il Liverpool ha una mentalità vincente".