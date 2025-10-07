Marotta e l'aneddoto su CR7: "A tavola analizzava anche le caratteristiche dell'acqua"

Ospite d'eccezione alla presentazione del libro "Il calcio del futuro, tra intelligenza artificiale e azioni ecosostenibili", il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha raccontato un curioso aneddoto su Cristiano Ronaldo. I due avevano condiviso qualche mese alla Juventus prima che il dirigente decidesse di lasciare i bianconeri. Queste le sue parole: "Quando andavamo in ritiro in trasferta e c'era sul tavolo l'acqua minerale lui la prendeva e analizzava le caratteristiche, poi si consultava con i dottori e chiedeva del perché le cose fossero in un modo o in un altro. Se gioca ancora ed è un campione lo è sicuramente perché lui stesso usa l’intelligenza per arrivare a certe componenti. Cristiano Ronaldo è diverso rispetto agli altri, non c'è niente da fare".