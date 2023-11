Incidente Balotelli: quanti problemi da Manchester a Brescia

disavventure

Il calciatore dell'Adana è finito fuori strada a Brescia nella serata di giovedì 23 novembre uscendone illeso

Mario Balotelli, tutti gli incidenti in auto



































Ai tempi del Manchester City si scontrò in pieno centro con la sua Bentley nel 2012 1 di 19 © IPA SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© ansa

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA 1 di 19 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Ci son cascato di nuovo" cantava qualche anno fa Achille Lauro al Festival di Sanremo. E chissà se non lo stava facendo anche Mario Balotelli mentre si dirigeva sulle strade di Brescia nella serata di giovedì 23 novembre. Il giocatore dell'Adana è stato coinvolto in un brutto incidente in via Orzinuovi attorno alle 20.30 dal quale è uscito senza particolari conseguenze, ma con la patente di guida ritirata.

Oltre ad aver distrutto la propria Audi, il calciatore bresciano ha riportato qualche leggera escoriazione a causa dello scoppio degli airbag venendo subito medicato dai sanitari accorsi sul posto, ma presentandosi davanti agli agenti della Polizia Locale in condizioni psicofisiche a dir poco precarie. Barcollante, Super Mario ha rifiutato di sottoporsi all'alcool test ritrovandosi così senza patente e costretto a esser accompagnato a casa dopo non aver voluto sottoporsi a ulteriori accertamenti in ospedale.

Vedi anche Calcio Incidente stradale per Balotelli: auto distrutta, lui illeso

BALOTELLI, GLI INCIDENTI IN AUTO L'ex attaccante di Inter e Milan non è nuovo a questi "spiacevoli inconvenienti" come gli incidenti causati ai tempi del Manchester City quando prima si scontrò in pieno centro con la sua Bentley nel 2012, poi due anni dopo si ritrovò coinvolto in un frontale con un altro mezzo mentre si trovava alla guida della sua Audi A8 a Chester Road. A incrementare la sua fama di "bad boy" vi sono gli episodi di Nizza in cui, in compagnia del suo agente Mino Raiola, finì per centrare in retromarcia un lampione, così come quanto accaduto a Brescia nel 2020 dove Balotelli si trovava in qualità di passeggero su una Fiat 500 Abarth argentata si schiantò contro il cancello di un panettiere nella notte di Capodanno.

BALOTELLI E LA SCOMMESSA DELLO SCOOTER A peggiorare ulteriormente il brutto rapporto con i mezzi di trasporto non può mancare la famosa scommessa sottoscritta con l'amico Catello Buonocore nel quale Super Mario mise sul piatto 2000 euro se il gestore del un bar di Mergellina si fosse lanciato in mare in sella al suo scooter. Detto, fatto, ma per i due scattò la denuncia da parte della polizia locale di Napoli archiviata soltanto nel 2020 dal tribunale partenopeo.

Se pensavate che Balotelli si fosse redento dopo tutti questi fatti spiacevoli e soprattutto dopo la decisione paventata in primavera di vendere parte del suo parco auto, vi stavate sbagliando in pieno perché Super Mario è tornato a far parlare di sè, ma non per i gol messi a segno sui campi di calcio.

Vedi anche Calcio Scooter in mare: Balotelli rischia una denuncia