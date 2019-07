Scooter in mare: Balotelli rischia una denuncia

07/07/2019

L'ultima "Balotellata" rischia di costare ben più caro dei 2mila euro della presunta scommessa a Mario Balotelli. L'ex attaccante del Marsiglia, ora svincolato, per aver chiesto a un uomo di tuffarsi in mare a bordo del suo motorino a Napoli rischia una denuncia per inquinamento e istigazione a commettere un reato. Le Forze dell'ordine hanno chiesto le immagini per stabilire il coinvolgimento diretto o meno di Balotelli.