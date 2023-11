Incidente stradale per Balotelli: auto distrutta, lui illeso

Paura per Mario Balotelli. L'attaccante della formazione turca dell'Adana, attualmente infortunato, è uscito di strada e ha distrutto la sua auto, un'Audi nera, in via Orzinuovi a Brescia, uscendo fortunatamente illeso, ma barcollando, dall'abitacolo. E' accaduto attorno alle 20.30. Tutti gli airbag dell'auto di Balotelli sono scoppiati e SuperMario ha dovuto per questo farsi medicare. Stando a quanto riportato da Il Giornale di Brescia, la Polizia Locale ha provato a sottoporlo all'alcoltest ma il giocatore si è rifiutato dopo essere risultato positivo al pre-test alcolemico. A Balotelli è stata poi ritirata la patente che, tra l'altro, non aveva con sé al momento dell'incidente.