Maurizio Mariani arbitrerà Juventus-Inter, Mazzoleni e Di Bello al Var

Per Mariani non si tratterà di un debutto visto che in passato ha già diretto la sfida fra i bianconeri e i nerazzurri, chiusasi in entrambe i casi con un pareggio. Il 9 febbraio 2021, in Coppa Italia, Juventus e Inter si fermarono sullo 0-0, mentre il successivo 24 ottobre, in campionato, conclusero la sfida sull'1-1. L'arbitro sarà accompagnato dagli assistenti Giallatini e Colarossi con il quarto uomo Zufferli a completare la terna, mentre al Var ci sarà Mazzoleni, con Di Bello Avar.