Maresca, la Lega e un gol evitabile, Mourinho spiega così il ko della Roma: "Era giusto il pari"

ROMA

Il tecnico giallorosso: "Noi sempre tranquilli. Poco rispetto per i miei giocatori"

© Getty Images Nel primo tempo la Roma ha subito 12 conclusioni da parte dell'Inter senza tentarne nemmeno una. Nella ripresa, per lo meno, ha avuto un'occasione con Cristante. L'Inter ha segnato, colpito una traversa, sprecato almeno due grandi occasioni. In totale, nell'intero arco del match, i giallorossi hanno toccato solo due palloni nell'area nerazzurra, per le statistiche il peggior risultato dal 24 gennaio 2016, quando l'avversario era la Juve. Eppure Mourinho ha visto tutt'altra partita, una sfida che per il tecnico giallorosso doveva finire in parità, contro un'Inter che ha vinto solo grazie a "un gol perfettamente evitabile".

In più, per il portoghese, un risultato su cui pesano le scelte dell'arbitro Maresca e le decisioni della Lega di Serie A: "Il feeling di tutti, anche loro, anche del loro stadio era che la partita sarebbe finita in pareggio perché la squadra era molto tranquilla" ha dichiarato ai canali ufficiali del club giallorosso. "Poi le ammonizioni che sembravano scelte, ai due centrali, a Cristante e Paredes. Loro solo Pavard ammonito. Mi dispiace per i ragazzi perché hanno fatto veramente uno sforzo grande. Il gol era perfettamente evitabile" ha continuato il portoghese. "Non c'è tanto rispetto per i miei giocatori. L'atteggiamento dell'arbitro (Maresca, ndr) con N'Dicka e Mancini dimostra tutto. Sono contento della squadra nelle difficoltà, perché siamo venuti qua senza metà squadra. Grazie poi al regalo della Lega perché non potevamo giocare lunedì ma dovevamo giocare domenica".