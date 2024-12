Maresca: "Chelsea può dominare in Premier nei prossimi anni"

Il tecnico e manager del Chelsea Enzo Maresca ritiene che il club abbia le possibilità di "dominare" il calcio inglese nei prossimi anni. Maresca ha spiegato che il Chelsea non dovrebbe essere considerato un contendente nella corsa al titolo della Premier League quest'anno, nonostante la sua squadra sia terza in classifica e a pari punti con l'Arsenal. Tuttavia, l'allenatore italiano è più ottimista sulle prospettive a lungo termine del Chelsea. Maresca ha detto: "Penso ancora a ciò che ho detto ai proprietari e al direttore sportivo la prima volta che li ho incontrati. Vista l'età e di quanto è brava la squadra, per me il Chelsea nei prossimi cinque o dieci anni sarà una delle squadre, o la squadra, a dominare il calcio inglese". "Questo è quello che ho detto al club la prima volta che li ho incontrati. Non importa chi sarà l'allenatore", ha aggiunto.