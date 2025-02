Marani: "Governo sostenga riforma Zola su giovani"

"Noi della Serie C stiamo cercando di arginare un problema che avanza, per questo abbiamo aperto il tavolo sul salary cup e uno sui giovani con la riforma Zola e siamo felici che la Federazione l'abbia presa a modello". Lo ha detto Matteo Marani, presidente della Lega Pro, durante l'assemblea elettiva della Federcalcio in corso a Roma. "Mi auguro che anche la politica e il Governo apprezzino e sostengano la riforma Zola, proprio come sta facendo la Federcalcio", ha aggiunto. Marani ha poi auspicato che la casa del calcio italiano abbia "più donne" e parlato del "rinnovato dialogo con Serie A e B" che è "il miglior auspicio per il nostro sistema", che negli ultimi anni "ha perso 700 milioni a stagione". "Va cambiata la visione generale - conclude Marani -, oggi secondi molti un grande club è quello che vince a ogni costo, invece per me un grande club è chi assicura vita solida e stabilità".