"Nainggolan può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, ieri ho voluto provarlo in quel ruolo, che lui ha ricoperto diverse volte in Nazionale". Rolando Maran, tecnico del Cagliari, analizza così la prestazione del belga, schierato regista in amichevole contro il Fenerbahce: "Ha dato tutto, probabilmente poteva rimanere in campo perché aveva ancora energie da spendere, ma ho preferito preservarlo. Si è integrato subito nel gruppo, da campione qual è. Averlo in squadra per noi è un'arma in più e sono sicuro che anche lui sarà felice di stare con noi".