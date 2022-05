Maradona per sempre: la maglia della 'Mano de Dios' venduta all'asta per 8,8 mln

CIFRA RECORD

Lo ha annunciato la casa d'aste Sotheby's, incaricata della vendita

Diego Maradona per sempre. La maglia indossata dal Pibe de oro in occasione della partita contro l'Inghilterra dei Mondiali del 1986, quella del gol della 'Mano de Dios', è stata acquistata per 9,3 milioni di dollari (circa 8,8 milioni di euro). Lo ha annunciato la casa d'aste Sotheby's, incaricata della vendita, senza svelare l'acquirente. Si tratta di una cifra record in fatto di spesa per un cimelio sportivo. ansa

Il precedente primato era stato stabilito nel 2019 quando una casacca dei New York Yankees indossata dal fenomeno del baseball Babe Ruth era stata venduta per 5.6 milioni di dollari (circa 5,3 milioni di euro).

Subito dopo l'annuncio di Sotheby's, i parenti del Pibe de Oro hanno espresso dubbi in merito al fatto che la maglia messa all'asta fosse quella realmente indossata da Maradona, ma l'autenticità dell'oggetto è stata confermata dalla società di cimeli sportivi Resolution Photomatching e dal chief science officer di Sotheby's. Prima di andare all'asta, la camiseta di Maradona era in possesso di Steve Hodge, ex calciatore inglese che proprio in occasione di quel Mondiale scambiò la maglia con il Diez.

