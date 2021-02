Maradona, l’avvocato Pisani: “L’audio del medico? Vogliamo la verità”

IL CASO

Nuovi dettagli sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre. Il portale 'Infobae' ha reso pubbliche le tracce audio della conversazione tra il neurochirurgo Leopoldo Luque e la psichiatra Agustina Cosachov, entrambi indagati per il decesso dell'ex stella del calcio. Chiede di far luce sulla vicenda l'avvocato italiano del Pibe de Oro, Angelo Pisani, che da poco ha pubblicato il libro 'l'avvocato del D10s'. "È stato davvero fatto tutto il possibile per salvare il Pibe de Oro? - si chiede Pisani - Ho sempre sostenuto sin dall'inizio che c'era qualcosa che non andasse in questa vicenda, che Diego fosse stato abbandonato e bisognava indagare continuando a difendere sempre l'immagine di Maradona".

La traduzione dell'audio è stata diffusa in queste ore: "Tranquilla Agustina (psichiatra), abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione - ha detto il medico negli attimi concitati del malore del campione argentino -, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L'unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti".

Successivamente, Luque ha contattato un collega confermando la notizia dell'imminente decesso dell'ex Pibe de Oro: "Sì, scemo, il gordo sta morendo. Pare abbia avuto un arresto cardio-respiratorio, io sto andando lì". Alla luce di ciò Pisani insiste: "Il mondo ha diritto a conoscere tutte le verità e chiede una preghiera per Diego che con la sua triste scomparsa ha voluto lanciare l'ennesimo messaggio alla umanità e mettere in evidenza il male da evitare. Questo medico, come si evince dal suo primo audio di chiamata dei soccorsi, lo dico da fratello e nipote di medici, non ha avuto alcuna umanità e si è coperto di ridicolo e vergogna. Insistiamo - rimarca Pisani - affinché la magistratura voglia fare indagini accurate sui video preconfezionati in suo danno e sulle eventuali responsabilità in relazione alle società che gestivano il nome e la attività di Diego. Ma quel che sembra più strano e clamorosamente evidente sono le responsabilità sulla sua morte di chi aveva l'onere e l'onore di accudirlo".

