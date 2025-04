Maradona, al processo arriva la disputa familiare sui diritti

Il conflitto in corso tra gli eredi di Diego Armando Maradona per lo sfruttamento dei diritti di immagine e del 'marchio Maradona' è emerso appieno oggi a Buenos Aires nell'ottava udienza del processo che indaga le circostanze della morte dell'idolo argentino. La disputa commerciale è già oggetto di una causa che si svolge parallelamente e che vede come indagato l'avvocato Matías Morla, socio del 'Diez' e amministratore delle sue finanze negli ultimi anni di vita. Morla è accusato di frode nei confronti degli eredi diretti, i figli di Maradona, e di essersi approfittato delle precarie condizioni psico-fisiche del 'Diez' per appropriarsi dei diritti di sfruttamento attraverso le sorelle. Interrogata sulla questione Claudia Maradona - la più piccola delle sorelle di Diego - non ha saputo precisare il momento esatto in cui Maradona avrebbe ceduto tale beneficio, affermando che "lo ha detto a voce, durante l'estate del 2019". Sempre Claudia ha ammesso che attualmente riceve un beneficio "ogni mese attraverso la sorella Rita" che presidente" della società Sattvica Sa fondata da Morla e che gestisce i diritti di sfruttamento. Sul banco degli imputati oggi è sfilata anche la sorella Ana, di 74 anni, che sulla questione dei benefici che riceve per i diritti di immagine ha solo detto che "Diego voleva che stessimo bene, che non ci mancasse nulla". In diverse dichiarazioni ai media, l'avvocato delle figlie, Fernando Burlando ha suggerito che la figura di Morla è legata direttamente anche alla comparsa dello staff medico che ha preso in cura Maradona negli ultimi mesi di vita e accusato oggi di averne provocato la morte.