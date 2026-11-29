L'Atlético Morelia si è laureato campione della Liga de Expansión MX Apertura 2026, la serie calcistica cadetta messicana, dopo aver sconfitto l'Atlético La Paz con il risultato finale di 5-4. I Canarini hanno faticato nella partita di ritorno, ma sono riusciti a mantenere il vantaggio e a sollevare il trofeo. L'Atlético Morelia si è assicurato così il suo secondo titolo nella Liga de Expansión MX dopo quello conquistato nel Clausura 2022, ma nonostante i festeggiamenti per la vittoria del campionato il successo non garantisce un posto nella massima divisione messicana. Questo perché promozioni e retrocessioni sono sospese dal 2020, il che significa che le squadre della Liga de Expansión non possono conquistare un posto nella massima serie in base alle loro prestazioni.