"Da quando sono qui in Inghilterra, il Tottenham è stato un avversario duro in ogni stagione. Nella mia prima Premier League sono arrivati secondi... sono sempre stati lì. Sono la seconda migliore squadra in Europa". Queste le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, rilasciate nella conferenza stampa in vista della sfida contro gli Spurs di domani per la seconda giornata di Premier League. "Tutti sono in forma, incluso Fernandinho. Tutti meritano di giocare perché la qualità della squadra è davvero buona. Possiamo parlare delle formazioni ma dobbiamo pensare a cosa è meglio per la squadra e come battere il nostro avversario. Sterling è uno dei giocatori più pericoloso della Premier League. Se guardi le prime sei squadre trovi i migliori giocatori. Tutti vogliono di più e lui vuole di più", ha aggiunto Guardiola. "Rodrigo deve giocare meglio, così come tutti. Ha un potenziale da giovane giocatore, e' alto, ma è nuovo. Dobbiamo vedere cosa possiamo fare meglio. È intelligente e lo capirà. Come tutti, può fare di meglio", ha continuato il tecnico spagnolo.