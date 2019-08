Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato prima dell'inizio del campionato dando le sue previsioni per la stagione e qualche giudizio al mercato delle squadre italiane: "E' fondamentale che i ragazzi italiani giovani e forti giochino tutti, se poi qualcuno può farlo in Europa meglio ancora. Giocatori come Chiesa devono maturare e lo stanno facendo diventando pilastri delle proprie squadre". Mancini punterà su Sensi e Barella, due acquisti dell'Inter: "Sono straordinari e li ho visti decollare partita dopo partita. Sono due top player".

Il ritorno in Italia di Balotelli gli riapre le porte della Nazionale: "Il paradosso è che a 29 anni per il secondo anno di fila si è trovato senza squadra a 10 giorni dalla chiusura del mercato. Non si è allenato regolarmente, non ha fatto la preparazione, non è normale. Se il Brescia sarà una buona soluzione dipenderà da lui, per Mario non posso fare più niente".

Sul campionato: "La Juventus è in assoluto la più forte e si è pure rinforzata; dietro vedo Napoli e Inter".