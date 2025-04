"Matias Soulé aveva delle qualità, non è facile arrivare in una grande piazza e abituarsi. Adesso, grazie anche a Ranieri, sta diventando quello dello scorso anno in un palcoscenico e una piazza importante. Sono molto contento". Così Gianluca Mancini, difensore della Roma, sull'argentino che ha deciso oggi il match tra Inter e Roma a San Siro.