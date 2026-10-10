Manchester City, tentativo in extremis: una multa per evitare la retrocessione

Prima della sentenza della Commissione Indipendente, il Manchester City e la Premier League avevano intavolato trattative riservate per tentare di raggiungere un accordo ed evitare sanzioni sportive estreme come la retrocessione o la revoca dei titoli. Lo rivela Bloomberg.
La proposta sul tavolo prevedeva il pagamento di una sanzione pecuniaria di altissimo profilo, una soluzione che avrebbe consentito al club di archiviare il caso senza implicare alcuna ammissione formale o legale di colpevolezza.
L'ipotesi di chiudere la partita versando una maxi multa è tuttavia tramontata nel giro di breve tempo: i vertici di Etihad hanno rifiutato ogni tipo di compromesso che potesse anche soltanto scalfire la propria linea difensiva. Pur di rivendicare la totale estraneità alle accuse e ribadire la propria innocenza, la dirigenza dei Citizens ha interrotto le negoziazioni, scegliendo di rigettare la sanzione economica per andare allo scontro frontale. Una mossa intransigente che ha preceduto il ricorso ufficiale depositato il 1° ottobre 2026 e che ora espone il club alle pesanti decisioni della giustizia sportiva.