Manchester City, tentativo in extremis: una multa per evitare la retrocessione

L'ipotesi di chiudere la partita versando una maxi multa è tuttavia tramontata nel giro di breve tempo: i vertici di Etihad hanno rifiutato ogni tipo di compromesso che potesse anche soltanto scalfire la propria linea difensiva. Pur di rivendicare la totale estraneità alle accuse e ribadire la propria innocenza, la dirigenza dei Citizens ha interrotto le negoziazioni, scegliendo di rigettare la sanzione economica per andare allo scontro frontale. Una mossa intransigente che ha preceduto il ricorso ufficiale depositato il 1° ottobre 2026 e che ora espone il club alle pesanti decisioni della giustizia sportiva.