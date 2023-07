Paolo Maldini, l'Italia nel futuro? Gravina ci pensa, ma si muove il Psg

Nuove avventure

L'ex direttore tecnico del Milan ha svariate opzioni sul tavolo: capo delegazione degli azzurri oppure un ruolo operativo a Parigi

© Getty Images Gabriele Gravina vorrebbe Paolo Maldini capo delegazione dell'Italia, ma il Paris Saint Germain potrebbe sceglierlo come guida del nuovo ciclo. Questo il dilemma dell'ex capitano rossonero, diviso tra l'azzurro e la Torre Eiffel. Maldini è entrato nella rosa dei 4 nomi candidati al ruolo azzurro, con sono Buffon, Oriali e Chiellini. In caso di addio di Campos al Psg quello di Paolo sarebbe però un nome caldo.

Il club parigino potrebbe offrire ciò che lo storico capitano del Milan cerca da tempo: un ruolo pienamente operativo, che includa la gestione del calciomercato la scelta dei giocatori e la supervisione tecnica. Oltre, ovviamente, al grosso potere economico in possesso del club del presidente Al Khelaifi. A ostacolare il possibile inserimento di Maldini c'è Luis Campos: l'attuale ds del Psg dovrebbe abbandonare il club per far si che l'approdo di Paolo divenga possibile. Per quanto riguarda l'Italia invece la posizione sarebbe quella di figura di rappresentanza e collegamento tra federazione e spogliatoio. Gravina si sta occupando del riordino dei quadri degli azzurri, che avranno un solo punto fisso: Roberto Mancini. Il ct assumerà anche le vesti di supervisore di Under 20 e Under 21, e potrebbe trovare in Maldini una figura estremamente carismatica in appoggio al proprio lavoro.

