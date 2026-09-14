Malagò: "Non ho paura di decadere dalla presidenza della Figc"

Dalla Giunta Coni di domani - al cui ordine del giorno non compare la questione elezioni Figc - dice di "non aspettarsi nulla", mentre sul ruolo di Diana Bianchedi quale capodelagazione della nazionale specifica "come ci siano moltissime rappresentazioni e persone che hanno ruoli ben più coinvolgenti nell'organizzazione del sistema sportivo, sarebbe stupefacente se non si potesse concretizzare questa cosa". Infine sulla scadenza di ottobre per gli stadi di Euro 2032: "E' un'ipotesi che possa slittare quella deadline. Sentiamo quotidianamente l'Uefa e i rapporti sono idilliaci. Abbiamo rispettato il primo traguardo e ora gli uffici lavorano sulle seconde valutazioni. Oggi siamo a 14 settembre, magari da qui al 30 qualche considerazione potrà esserci".