Malagò: "Le nazionali hanno fatto cose molto importanti nell'ultimo mese"

"Le tre nazionali che contano più di tutte negli ultimi 30 giorni hanno fatto delle cose molto importanti. Dal secondo tempo col Belgio in poi la maggiore ha fatto vedere cose anche inaspettate e sorprendenti; l'Under 21 è agli Europei, cosa che in epoca recente non era successa, e adesso l'obiettivo è un risultato da podio e poi qualificarci alle Olimpiadi a cui manchiamo da 4 edizioni; domani sarò a Firenze per il ritorno delle ragazze che se si qualificano per la partita finale per i Mondiali è tanta roba". Così, ai microfoni di Radio Anch'io Sport, il commissario Figc Giovanni Malagò illustra il percorso azzurro dell'ultimo mese. "È un dato di fatto che l'Under 21 ha dei talenti e soprattutto possono essere utilizzabile in nazionale maggiore a breve termine e viceversa - spiega Malagò -: Pio Esposito o Kayode possono essere chiamati da Baldini per l'Europeo. C'è un travaso che è esattamente quello che volevamo, che sta facendo Claudio Ranieri col Club Italia supportato da Gianfranco Zola".