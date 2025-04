Dopo la grande paura e una notte in ospedale in osservazione, Mike Maignan è tornato a Milano. Il francese, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, adesso osserverà qualche giorno di riposo e nella giornata di martedì attenderà il via libera per tornare ad allenarsi a Milanello. L'obiettivo è mettere nel mirino la sfida contro l'Atalanta e poi il derby che si giocherà pochi giorni dopo.