Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
le parole

Allarme Antimafia nel calcio: "Infiltrazioni dirette nei club, le curve sono zone franche fuori controllo"

Il procuratore antimafia Ardituro denuncia: "Infiltrazioni dirette nei club e curve come zone franche"

di Stefano Fiore
02 Dic 2025 - 15:02

Un grido d'allarme scuote il mondo del pallone. Antonio Ardituro, sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia, ha denunciato senza mezzi termini la presenza pervasiva della criminalità organizzata nel calcio italiano, parlando di "traccia dell'infiltrazione diretta di organizzazioni mafiose" nelle società. Intervenendo all'Università Lumsa, Ardituro ha criticato la "timida reazione" delle istituzioni sportive, avvertendo che senza una risposta forte il fenomeno continuerà a crescere, lasciando il calcio fuori dal controllo di legalità.

Il rapporto malato tra club e ultrà: "Curve extraterritoriali"

 Il magistrato ha puntato il dito contro il "rapporto malato" tra società e tifoseria organizzata. Le curve sono ormai considerate luoghi "extraterritoriali", zone franche dove lo Stato e le società non esercitano controllo. Non si tratta di tifo, ma di business criminale: gestione dei parcheggi e steward; concessione di biglietti e abbonamenti; affari dell'indotto stadio.

Consenso e riciclaggio: perché la Mafia punta il calcio

 Le organizzazioni criminali puntano al calcio per due motivi principali: sopravvivere alle azioni giudiziarie grazie al radicamento sul territorio e le società, anche dilettantistiche o di leghe minori, diventano veicoli per riciclare denaro sporco, spesso attraverso il meccanismo delle sponsorizzazioni.

Dalla Serie A alla C: le indagini in corso

 Il problema tocca ogni livello, dalla Serie A ai campionati minori. Ardituro ha citato esempi clamorosi che riguardano le tifoserie di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli, menzionando i recenti fatti di sangue e le inchieste milanesi ancora in corso. Attualmente, l'ufficio antimafia ha ottenuto provvedimenti di amministrazione giudiziaria per tre società professionistiche: Crotone e Foggia (Serie C) e Juve Stabia (Serie B). Infine, un ulteriore allarme riguarda la politica: molte curve sono diventate luogo di proselitismo per organizzazioni eversive di matrice neofascista e neonazista, che legano il tifo a movimenti sovranazionali.

Cagliari-Napoli, scontri tra tifosi e gara sospesa

1 di 6
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

mafia
calcio
allarme
club
curve

Ultimi video

02:21
DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

12:09
DICH SARRI PRE COPPA ITALIA 2/12 DICH

Sarri: "La Coppa Italia? Una formula che non mi piace"

06:46
DICH OTO PALLADINO PRE GENOA DICH

Palladino: "La Coppa Italia è un obiettivo importante"

01:16
Viola, una crisi nera

Viola, una crisi nera

02:04
Su Italia 1 alle 23.30

Su Italia 1 alle 23.30

01:49
Inter, "Toro" alla carica

Inter, "Toro" alla carica

01:31
La Roma cerca il riscatto

La Roma cerca il riscatto

01:42
Sheva crede nel Milan

Sheva crede nel Milan

01:47
Il Napoli di nuovo primo

Il Napoli di nuovo primo

01:37
Ottavi di Coppa Italia

Ottavi di Coppa Italia

03:13
Scudetto in equilibrio

Scudetto in equilibrio

02:04
Stasera Juventus-Udinese

Stasera Juventus-Udinese

00:33
Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

Juventus-Udinese: martedì 2 dicembre alle 21.00 su Italia 1

01:41
MCH RACING-TIGRE MCH

Racing-Tigre, che battaglia: espulsioni, scarpate in faccia e sangue

02:46
DICH DEIOLA (CAGLIARI) 1/12 DICH

Deiola: "A Napoli per lo sgambetto"

02:21
DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

I più visti di Calcio

CLIP CHIVU ALLARME IN CONFERENZA PER SITO 30/11 SRV

Sorriso Chivu: suona l'allarme in conferenza e lui…

Lionel Messi, 405 assist

Messi diventa il Re degli assist, chi dietro lui? La classifica dei migliori 10

Miglior allenatore: Antonio Conte

Gran Galà del Calcio 2025: le foto della serata

DICH SPALLETTI POST JUVE CAGLIARI DICH

Spalletti: "Squadra timida, la reazione quando ci si è resi conto della brutta figura"

MCH NACIONAL BENFICA 1-2 MCH

Il Benfica vince con una incredibile rimonta, Mourinho esplode di gioia

Inter, what's going on?

Inter, che succede? Le sconfitte sono già 5

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:01
Serie A, allarme infortuni: "Troppe partite e calciatori sotto stress"
15:40
Lecce, Banda: "Può essere la mia migliore stagione"
14:53
Venezia, Stroppa: "Contro l'Inter spazio a chi ha giocato di meno"
14:07
Cremonese, Terracciano sul gol mangiato da due passi: "Sbagliato tasto come alla play"
13:44
Bologna, c'è lesione per Vitik: stop di almeno 3 settimane