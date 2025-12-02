Allarme Antimafia nel calcio: "Infiltrazioni dirette nei club, le curve sono zone franche fuori controllo"

Il problema tocca ogni livello, dalla Serie A ai campionati minori. Ardituro ha citato esempi clamorosi che riguardano le tifoserie di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli, menzionando i recenti fatti di sangue e le inchieste milanesi ancora in corso. Attualmente, l'ufficio antimafia ha ottenuto provvedimenti di amministrazione giudiziaria per tre società professionistiche: Crotone e Foggia (Serie C) e Juve Stabia (Serie B). Infine, un ulteriore allarme riguarda la politica: molte curve sono diventate luogo di proselitismo per organizzazioni eversive di matrice neofascista e neonazista, che legano il tifo a movimenti sovranazionali.