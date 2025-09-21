Lutto nel calcio inglese: morto Matt Beard, aveva 47 anni

Matt Beard, allenatore di calcio femminile (tra le altre Chelsea, West Ham, Burnley e Millwall), è morto a 47 anni. Ne ha dato notizia il Liverpool, che aveva allenato dal 2012 al 2015 e poi dal 2021 al 2025 vincendo anche due Women's Super League: "Il Liverpool Football Club è profondamente scioccato e rattristato dall’improvvisa scomparsa dell’ex allenatore del LFC Women, Matt Beard. I pensieri di tutti al club sono rivolti alla famiglia e agli amici di Matt in questo momento devastante. Matt non era soltanto un allenatore estremamente impegnato e vincente, ma anche una persona di grande integrità e calore umano, che sarà sempre ricordata con sincero affetto da tutti coloro che hanno lavorato con lui".