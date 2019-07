Senad Lulic suona la carica dal ritiro della Lazio: “Il nostro obiettivo resta lo stesso. La Lazio non è da ottavo posto come accaduto lo scorso. Dobbiamo imparare dai nostri errori per non confermare il piazzamento della passata stagione. La rosa di quest’anno è molto lunga, utile per raggiungere i nostri obiettivi e per giocarci la qualificazione in Champions al meglio. Per riuscirci serve un cammino perfetto, noi vogliamo arrivarci e proveremo a superare anche le squadre forti che competono per questo traguardo. Negli ultimi anni noi e la Juventus ci siamo divisi le coppe. Stiamo pensando alla Supercoppa, ma dobbiamo ancora capire quando si giocherà. Ci farà piacere giocare un’altra competizione e speriamo di vincere".