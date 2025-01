Luis Enrique verso Psg-City, contro Guardiola è gara speciale

L'allenatore del Psg Luis Enrique attribuisce a Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, il merito di aver inventato quello che si potrebbe definire il "modello perfetto" di calcio d'attacco. Ora dovrà superarlo in astuzia nello scontro diretto in Champions League mercoledì, una partita che entrambe le squadre dovranno vincere per evitare la prospettiva di un'eliminazione anticipata nel nuovo formato. "È una partita speciale. Non solo per le due squadre, ma perché incontrerò un amico con cui ho condiviso molti bei momenti come giocatore e come persona", ha detto Enrique martedì in conferenza stampa. "Ciò che ci avvicina è la nostra visione del calcio: cercare di essere migliori dell'avversario con la palla, pressare costantemente l'avversario. Possiamo perfezionare il nostro gioco, ma abbiamo un modo simile di vedere le cose", ha aggiunto.