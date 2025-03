Luis Enrique: "Liverpool squadra più costante, Psg vuole essere all'altezza"

"Dobbiamo giocare nello stesso modo in cui abbiamo giocato dall'inizio della stagione. Dobbiamo davvero cercare di avere più palla del Liverpool, di creare più occasioni di loro e di difendere in modo efficace. Sappiamo di affrontare la squadra più costante finora in questa stagione, ma il nostro piano di gioco non cambia". Così Luis Enrique, allenatore del Paris Saint Germain, parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. "Sono state una delle migliori squadre in Europa negli ultimi anni. E non è solo Salah, hanno molti giocatori di ottimo livello. È una squadra molto completa, ma questa partita è un'opportunità per dimostrare che possiamo essere allo stesso livello", ha aggiunto. "Non credo che la prima partita definirà chi si qualificherà, ma è vero che è una partita molto, molto importante per noi. È difficile per i nostri avversari giocare al Parc des Princes con la pressione e l'atmosfera. È straordinario e spero che potremo trarne vantaggio. Sono due squadre con molti punti di forza che si affronteranno. Sulla carta, è una delle migliori partite che si possano guardare", ha concluso.