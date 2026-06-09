Ludi (ds Como): "Il meglio deve ancora venire"

09 Giu 2026 - 15:28
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Carlalberto Ludi (Como) © Getty Images

Carlalberto Ludi (Como) © Getty Images

"Lo scudetto? Non fa ancora per noi". Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, oggi a palazzo Pirelli, si allinea perfettamente con Cesc Fabregas nel riconoscere che è ancora presto per aspirare al titolo italiano. E tuttavia la società cresce e vuole investire: "Ho la fortuna di lavorare in un club dove, tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva, possiamo sempre dire che il bello deve ancora venire". Intanto, si stanno delineando le date per il ritiro estivo, dal 16 luglio a Mozzate, e delle amichevoli: il 16 agosto il Como sfiderà ad Anfield il Liverpool mentre va ancora fissata la seconda edizione della Como Cup alla quale parteciperanno Alula, Crystal Palace, Famalicao, Lens e Villareal.

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