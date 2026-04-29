Ludi: "Como ambizioso, siamo sicuri di andare avanti con Fabregas"

29 Apr 2026 - 15:30
Carlalberto Ludi (Como) © Getty Images

Carlalberto Ludi (Como) © Getty Images

"L'Europa? Speriamo che arrivi ci sono altre quattro partite e dobbiamo vendere cara la pelle. Siamo ambiziosi, però l'Europa qualora arrivasse è semplicemente un altro step di crescita di questa squadra che è estremamente ambiziosa e sarà un'ulteriore sfida". Così il ds del Como Carlalberto Ludi parlando a margine del panel 'I giovani nel sistema calcio italiano' organizzato a Milano in occasione della finale della Coppa Italia Primavera tra Juventus e Atalanta all'Arena Civica. In vista della partita con il Napoli, come ci arriva la squadra. "Con grande energia, abbiamo disputato un'ottima gara a Genova, non era facile dopo la semifinale di Coppa Italia che ci ha ferito, logicamente, giustamente, però abbiamo ricaricato le batterie e ora abbiamo una sfida contro una delle più forti che ci motiva, che motiva tutta la piazza, come è stato già in altre partite e pensiamo che sia un'altra bellissima giornata di sport a Como", ha aggiunto. Sulle tante voci di mercato anche sul conto di Fabregas: "Noi siamo sereni, siamo focalizzati su queste partite, siamo super allineati con Cesc ma non possiamo prevedere il futuro. Sono però certo che potremmo continuare il percorso insieme", ha detto. Infine sulle condizioni di Nico Paz: "Sta molto bene, abbiamo fatto tutti gli esami subito dopo la partita in via precauzionale, visto che comunque c'è stata una botta alla testa, però sta bene e si sta allenando bene, è positivo, tutto a posto".

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