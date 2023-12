Lozano: "Con Gattuso fu terribile, piangevo disperato con mia moglie"

© Getty Images

"Stavo sempre in panchina, fu terribile, piangevo disperato con mia moglie che mi consolava". Per Hirving Lozano il primo periodo di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli al posto di Ancelotti fu un vero e proprio incubo. "Non mi conosceva e non sapeva neppure dove giocassi. Non mi ha mai chiesto niente - ha raccontato l'attaccante messicano, ex azzurro ora tornato al Psv, intervenuto nel programma 'Hugo Sánchez Presenta' - Quando arrivò, iniziò a cambiare i giocatori e non mi ha mai utilizzato. Ero in panchina e lì mi sono detto 'C’è qualcosa'. Capita di rendersi conto di essere migliore di tanti altri e di chiedersi perché non ti mette dentro".