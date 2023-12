Bruciata l’auto della sorella di Gattuso: era già successo a ottobre

© Getty Images

Ida Gattuso, sorella di Rino, ex bandiera del Milan e attuale tecnico dell’Olympique Marsiglia, è stata vittima di un nuovo atto di intimidazione a Corigliano, in provincia di Cosenza, dove vive. La sua auto, un SUV Opel Grand Land, appena ricomprata dopo che era stata incendiata lo scorso 17 ottobre, è stata data alle fiamme da ignoti. Secondo quanto riportato da Il Corriere, la vicenda sarebbe legata a un’antipatia per la signora Gattuso, definita da alcune come ‘irascibile’. La vettura, che è andata completamente distrutta, era parcheggiata sotto la sua abitazione nella frazione di Schiavonea a Corigliano-Rossano, in Calabria, e gli investigatori non hanno nessun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio.