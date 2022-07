Los Angeles FC, Bale raggiunge Chiellini: "Qui c'è un progetto straordinario"

La presentazione

L'attaccante gallese: "Il campionato statunitense è meglio di quel che si pensi in Europa"

Gareth Bale riparte ufficialmente dagli Stati Uniti. L'attaccante gallese è un nuovo giocatore di Los Angeles FC: in squadra troverà anche l'ex capitano della Juve Giorgio Chiellini. Intanto, l'ex Real Madrid si è presentato in conferenza stampa: "È un onore essere qui, non vedo l'ora di giocare. Questo club ha un progetto straordinario ed è proprio dove vorrei essere".

Terminata la sua esperienza al Real, il classe '89 ha scelto di trasferirsi in Mls: "Ho ancora 32 anni, non sono venuto per stare sei o dodici mesi. Mi restano molti anni davanti e vorrei restare il più a lungo possibile".

Appena sette presenze tra Liga e Champions nella scorsa stagione, poi tanti problemi fisici. Ora Bale vuole ripartire, il gallese ha elogiato il campionato statunitense: "Seguivo da tanto la Mls. Il livello è cresciuto, la qualità, le squadre e i giocatori migliorano. Non credo che qualcuno la veda come un torneo per chiudere la carriera. È molto meglio di quel che in Europa si pensi".