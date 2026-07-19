Milan, Chukwueze e Camarda subito a segno nella partitella in famiglia

Sgambata in famiglia a Milanello tra la prima squadra e Milan Futuro. Sette le reti: a segno Kostic, Ossola (schierato con la prima squadra), Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana. Da sottolineare come Amorim abbiamo provato nuovamente Chukwueze come esterno di destra nel 3-4-1-2.