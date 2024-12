Liverpool, Slot "punge" il City: "Forse Salah sa che loro non saranno più in Premier League..."

Pochi giorni dopo aver condotto il Liverpool a una convincente vittoria sul Manchester City, il tecnico Arne Slot ha lanciato una frecciatina ai campioni della Premier League sotto inchiesta per le accuse di una presunta violazione delle regole finanziarie. A Slot è stato chiesto, in una conferenza stampa martedì, le ultime notizie sul futuro di Mohamed Salah, che è in scadenza di contratto a fine stagione e che domenica ha detto che la vittoria per 2-0 sul City potrebbe essere stata la sua ultima partita contro la squadra di Pep Guardiola ad Anfield. Sorridendo, Slot ha risposto: "Forse Mo ne sa di più sulle 115 (accuse) che sono state fatte, quindi si aspetta che non saranno in Premier League la prossima stagione". C'è da dire che il tecnico olandese ha subito sottolineato che era uno scherzo. Il City deve affrontare più di 100 accuse, che vanno dal 2009 al 2018, per violazioni finanziarie presumibilmente commesse quando il club stava cercando di affermarsi come la più grande forza del calcio inglese. La punizione potrebbe essere estrema come l'espulsione dal campionato. Il City ha sempre negato le accuse nelle udienze tutte a porte chiuse. Non si prevede un verdetto prima dell'inizio dell'anno prossimo.