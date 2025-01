Liverpool, Slot: "Non scenderemo in campo col PSV per perdere"

Il Liverpool, primo a punteggio pieno, chiude il girone di Champions League a Eindhoven contro il PSV. Il manager, Arne Slot, ha lasciato a casa diversi senatori, convocando chi ha giocato meno, come Federico Chiesa che domani sarà titolare. "Dico sempre che quando penso di essere al 100% sicuro, uso il '99,9', ma ora posso dire che sono al 100% sicuro che non importa affatto se finiamo primi o secondi nel girone, perché giocheremo contro la 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, e poi alla fine ci sarà un sorteggio per capire contro quale squadra giocheremo. Quindi, per noi questa è una partita che non ha alcuna importanza sul risultato per la classifica - ha spiegato l'olandese in conferenza stampa -. Ma un uomo molto saggio una volta mi ha detto: 'Non ho mai visto nulla di buono venire da una sconfitta in una partita di calcio', quindi non andiamo in campo domani cercando di perdere. Faremo tutto il possibile per vincere, ovviamente. La seconda cosa è che, dato che in genere partiamo con 13 o 14 giocatori che hanno condiviso la maggior parte del tempo di gioco, quelli che non hanno giocato tanto è molto utile che abbiano 90 minuti. Perché se dovessimo avere problemi di infortuni, questi giocatori avranno un po' di ritmo partita. Quindi, è una scelta che abbiamo fatto per il lungo periodo".