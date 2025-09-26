Como, Fabregas: "Contro Cremonese dura ma vogliamo i 3 punti"

"Ovviamente sono molto più in difficoltà come scelte rispetto all'anno scorso. Nessuno ad oggi può dire quale sia la migliore formazione. Tanti giocatori sono a livello alto, tutti possono dare tanto, però la cosa più importante è che tutti sappiano cosa fare, con la stella mentalità e intensità e di andare a vincere quante più partite possibili. Non dobbiamo guardare indietro o avanti, sono tre punti importanti per noi", così Cesc Fabregas ha presentato la partita che il Como domani dovrà affrontare contro la Cremonese: "Squadra che ci crede, in fiducia, il mister ha le idee molto chiare da Empoli e oggi con il 3-5-2. Una squadra che fa molto bene difensivamente e dopo quando ha l'opportunità di giocare e creare opzioni per attaccare lo fanno con volontà e con giocatori di qualità. Una squadra che mi piace, sarà difficile".