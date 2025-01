Liverpool, Salah: "Il City tornerà presto e potrebbe non perdere più un punto"

Il Liverpool domina la Premier con 12 punti di vantaggio (e una partita in meno) sul Manchester City, ma Salah non si fida dei rivali e avvisa: "Sono piuttosto sorpreso dal Manchester City, ma lo capisco. Hanno sempre lo stesso allenatore, gli stessi giocatori - ha spiegato l'attaccante intervistato da Canal+ - Certo, hanno degli infortunati, questo non si può ignorare. Ma sono sicuro che riusciranno a ritrovare il loro livello. Quindi dobbiamo continuare a vincere partite perché, quando troveranno la chiave, penso che non perderanno più neanche un punto".