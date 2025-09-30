Logo SportMediaset
Liverpool, notte da incubo a Istanbul: giocatori svegliati dai tifosi del Galatasaray

30 Set 2025 - 12:20

Questa sera il Galatasaray ospiterà il Liverpool per la seconda giornata di Champions League. I Reds hanno raggiunto Istanbul nella giornata di ieri e hanno passato una notte parecchio travagliata. I tifosi del club turco, infatti, sono riusciti a individuare l'hotel in cui alloggiano i campioni d'Inghilterra e li hanno tenuti svegli a suon di fuochi d'artificio nella speranza di aiutare la propria squadra a batterli. Il cammino europeo del Galatasaray, infatti, è partito nel peggiore dei modi con la sconfitta per 5-1 contro l'Eintracht. 

