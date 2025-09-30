Funerali Furio Focolari, delegazione Lazio dona una maglia

Roma saluta Furio Focolari, il giornalista scomparso all'età di 78 anni, con i funerali che si sono svolti presso la chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. Tra i tanti che hanno voluto rendere omaggio al giornalista anche una delegazione della Lazio che ha donato una maglia con il numero 1 sulle spalle, posata sul feretro; un ultimo regalo per salutare un grande appassionato biancoceleste. Presenti, tra gli altri, anche tanti personaggi del mondo laziale ed ex calciatori come Fernando Orsi, Gabriele Pulici, Matteo D'Amico, Massimo Piscedda e Massimo Maestrelli mentre fuori dalla chiesa è stato esposto uno striscione della Curva Maestrelli che recitava: "Furio: tutto il bene del mondo".