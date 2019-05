LIVERPOOL, KLOPP: "TERZA FINALE? SPERIAMO SIA QUELLA BUONA"

27/05/2019

"Il Liverpool e il Tottenham si conoscono bene. A parte questo, è una finale e bisogna prepararsi studiando i punti di forza e i punti deboli degli avversari. In questo non è diversa dalle altre finali. Lo sappiamo già, quindi perché pensarci troppo? Se siamo al massimo, siamo una squadra difficile da affrontare, ma lo è anche il Tottenham". Parole dell'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, in vista della finalissima di Champions contro gli Spurs in programma il 1° giugno al Wanda Metropolitano. Anche se la sua prima finale è stata quella del 2013 con il Dortmund, Klopp cerca ancora di vincerla al terzo tentativo. "Un proverbio tedesco dice: 'La terza volta e' quella buona'", ha spiegato in un'intervista a Uefa.com. "Al Mainz ho mancato la promozione due volte e l'ho conquistata alla terza. Speriamo che valga anche per la Champions League".