Liverpool, il rammarico di Slot: "Partita perfetta, ma ci è mancato il gol"

Arne Slot non vuole appellare scuse per l'esito della sfida di Champions League con il Paris Saint Germain. L'allenatore del Liverpool ha commentato ai microfoni di Amazon Prime l'eliminazione agli ottavi: "È stata la miglior partita di calcio alla quale io abbia mai preso parte. È stata una prestazione incredibile, soprattutto se la si confronta con la scorsa settimana. Forse siamo stati sfortunati perché il margine d'errore a questo livello è così piccolo. Abbiamo giocato la partita perfetta, a parte il gol che non abbiamo segnato. È stata una partita simile a quella di Parigi la settimana scorsa, quando hanno giocato la partita perfetta loro e non hanno segnato. E poi ai supplementari, forse sono andati un po' meglio - ha spiegato Slot al termine dell'incontro -. Siamo stati piuttosto bravi e vogliamo arrivare il più lontano possibile, ma quando abbiamo incontrato il Paris sapevamo che sarebbe stato molto difficile. A Parigi abbiamo lottato, ma abbiamo vinto. Oggi abbiamo visto un Liverpool molto forte, ma siamo fuori dalla competizione".