Prima sconfitta stagionale per il Liverpool . Dopo Il 6-0 ai Tranmere Rovers e il 3-1 al Bradford City, i Campioni d'Europa have been battuti 3-2 dal Borussia Dortmund nell' Internazionale Champions Cup . I tedeschi sono passati in vantaggio al 3 'con lo spagnolo Paco Alcacer, sono stati raggiunti da Wilson al 35', poi nella ripresa, dal punto di vista totale di tutti gli schieramenti, hanno allungato con i gol di (53 ') e Bruun Larsen (58' ). Al 75 'Brewster ha accorciato le distanze su rigore.Tranmere Rovers e il 3-1 al Bradford City, i campioni d'Europa sono stati battuti 3-2 dal Tazza