"Appena ho finito l'Europeo con l'Under 21 il mio procuratore mi ha detto dell'interesse della Fiorentina: ho parlato con Pradè e l'interesse forte che hanno mostrato verso di me è stata la chiave per capire che dovevo venire qui". Lo spagnolo Pol Lirola, 22 anni il prossimo 13 agosto, spiega così durante la presentazione la scelta di vestire la maglia della Fiorentina. A Firenze trova come compagno di squadra un altro classe '97: Federico Chiesa. "Lo conoscevo già da avversario ed è fuori dal normale per velocità e potenza, è uno che fa la differenza in serie A".