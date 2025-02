Ligue 1, vittorie per Rennes e Nantes

Il Rennes supera 1-0 lo Strasburgo nel match valido per la 20/a giornata della Ligue1 ed esce dalla zona playout. A segno nel finale Blas. Nelle altre partite del pomeriggio colpo esterno del Nantes contro il Reims (2-1). Dopo il botta e risposta di Abline e Castelletto (autogol) nella ripresa al 25' Mostafa Mohamed sigla il gol vittoria. Si spartiscono la posta in palio invece Angers e Le Havre (1-1). Dopo un'espulsione per parte nel primo tempo (Rao-Lisoa al 6' e Sangante al 16') nella ripresa arrivano i gol di Ayew e Hanin.