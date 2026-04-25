Ligue 1, tris del Psg che si avvicina al titolo

Seconda vittoria di fila per il Psg in Ligue 1. I parigini hanno superato l'Angers a domicilio col punteggio di 3-0: in gol Lee, Mayulu e Beraldo. Da segnalare il cartellino rosso all'attaccante Ramos. Luis Enrique adesso ha sei punti di vantaggio sul Lens secondo quando mancano tre giornate al termine del campionato. Da segnalare però che il Psg deve ancora recuperare una partita proprio con il Lens di Thauvin, adesso secondo e che spera di allungare il più possibile la rincorsa al titolo.