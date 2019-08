Ligue 1: si sblocca il Marsiglia, Osimhen incanta nel Lille

Finalmente vince e si sblocca il Marsiglia, corsaro a Nizza sul campo dei rossoneri che invece perdono in casa la prima dopo le due vittorie di questo inizio di campionato. L'Om vince 2-1 un derby infuocato e sospeso per l'esposizione di uno striscione omofobo (poi rimosso) grazie al gol di Benedetto e al rigore di Payet (in mezzo un altro penalty, trasformato da Cyprien).

Netto 3-0 del Lille al Saint-Etienne (doppietta Osimhen).

NIZZA-MARSIGLIA 1-2

Probabilmente ci aveva sperato, il Nizza, di raggiungere il Rennes e issarsi in vetta alla Ligue 1 dopo tre giornate di campionato, sfruttando il ko del Psg nella sfida proprio con i bretoni. E invece i rossoneri cadono sul più bello tra le mura amiche, e proprio contro una squadra che al contrario veniva da un periodo tutt'altro che florido: all'Allianz Riviera vince infatti il Marsiglia, che nelle precedenti due giornate aveva raccolto la miseria di un punticino. Ma gli equilibri sono diversi in questa nottata di metà settimana, e lo si capisce già al 31' quando l'OM si porta in vantaggio grazie a Dario Benedetto, che si inventa una girata al volo di destro su un pallone vagante al limite dell'area. Decisiva nell'occasione, però, anche una papera di Benitez. Il Nizza riapre tutto al 66', quando Ganago si procura un rigore che Cyprien trasforma. Meno di dieci minuti dopo, al 73', arriva però un altro penalty nell'altra area, con Germain che si fa sgambettare da un ingenuo Pelmard. Payet dal dischetto regala la vittoria al Marsiglia e accorcia decisamente la classifica in Ligue 1. E siamo solo alla terza giornata...

LILLE-ST.ETIENNE 3-0

Si rialza il Lille e dopo l'inatteso ko di Amiens torna a fare la voce grossa nel nome di Victor Osimhen. Il ventenne attaccante nigeriano incanta con una doppietta e arriva a quota quattro gol in tre presenze in Ligue 1, rendendo chiaro perché negli scorsi mesi Milan e Atalanta avessero cercato di ingaggiarlo. Il primo gol arriva al 37' con una zampata di sinistro su assist di Bradaric (su cui è però evidente lo svarione del centrale avversario Perrin), il secondo al 74' con una girata altrettanto letale, ma di destro. Nel mezzo c'è il rigore di Bamba, trasformato al 69' dopo che lo stesso attaccante dei Dogues era stato steso in area.