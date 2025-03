Ligue 1, Psg-Nantes rinviata in vista dei quarti di Champions

La Ligue 1 tende una mano al Paris Saint Germain per preparare al meglio l'assalto alla Champions League. In vista del doppio confronto dei quarti di finale contro l'Aston Villa (9 e 15 aprile), la lega francese ha deciso di rinviare la partita del Psg contro il Nantes per consentire alla squadra di Luis Enrique di poter preparare al meglio l'impegno europeo. La gara, inizialmente prevista per il 13 aprile, sarà recuperata il 22 dello stesso mese. Il Nantes non è stato particolarmente entusiasta di questo rinvio, ritenendo che avrebbe potuto danneggiarli nella corsa alla salvezza. Una polemica poi spenta dallo stesso presidente Waldemar Kita in un'intervista rilasciata all'Equipe: "È stata una buona decisione del consiglio di amministrazione aiutare i nostri club che competono in Europa. Non ci avvantaggia, ma se può aiutare il PSG...". Lo stesso aveva fatto la federazione olandese con il Feyenoord rinviando la gara di campionato a cavallo tra l'andata e il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Inter.