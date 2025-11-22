Logo SportMediaset

Calcio

Ligue 1: Pogba torna in campo dopo oltre due anni, ovazione allo stadio

22 Nov 2025 - 22:02

Torna in campo dopo 26 mesi di inattività Paul Pogba, e tutto lo stadio lo acclama, anche se pieno di tifosi avversari. Il centrocampista ex Juve, che ha scontato una squalifica per doping, e' entrato all'85' della paritita del Monaco in casa del Rennes, persa 4-1. I suoi primi palloni - un lancio lungo e un colpo di tacco - sono stati applauditi dal Roazhon Park. Al fischio finale, Pogba si è inginocchiato a lungo, con la fronte rivolta verso il campo, e poi ha ricevuto un'altra dimostrazione di affetto dai tifosi del Rennes durante un breve giro d'onore. Il prossimo impegno per Pogba e un Monaco in difficoltà è una trasferta a Cipro mercoledì per affrontare il Paphos in Champions League, seguita da una partita casalinga contro il Paris Saint-Germain il prossimo fine settimana in Ligue 1. L'ex centrocampista della nazionale francese, che non ha nascosto il sogno di tornare a vestire la maglia dei Bleus ed alzare di nuovo la Coppa del Mondo, non aveva partecipato agli esercizi di riscaldamento dell'intervallo, come gli altri compagni di panchina ma ha iniziato il suo riscaldamento al 60', tra gli applausi dei 450 tifosi monegaschi. Poi il rientro, l'applauso di tutto lo stadio, e alla fine un giro d'onore.

