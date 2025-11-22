La proposta di Linari: "Stadi aperti alla Serie A Femminile durante la sosta"

Elena Linari, capitana della Nazionale Femminile, ha rilasciato un'intervista a TuttoSport nel corso della quale ha parlato delle differenze tra il calcio femminile in Italia e in Inghilterra, dove gioca tutt'ora: "La volontà di investire così tanto. Penso agli impianti: sono arrivata ad agosto e ho già giocato all'Emirates, a Stamford Bridge, a Goodison Park. Perché, per esempio, almeno durante la sosta per la Nazionale maschile in Italia non vengono aperti alcuni stadi alla Serie A femminile? Mi rendo conto che non sia facile e che i costi siano elevati, ma è anche vero che per crescere e per avere anche un prodotto migliore e quindi più appetibile bisogna passare da questo tipo di scelte"